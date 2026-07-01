Lady Diana : Louis Spencer, cousin de William et Harry, hérite du domaine familial à 100 millions de livres

Le 1er juillet 2026 aurait marqué le 65e anniversaire de naissance de Lady Diana. Plus de vingt-huit ans après sa mort en 1997, la princesse de Galles reste une figure très populaire à l’échelle internationale.

Ses fils, William et Harry, ont hérité de sa fortune personnelle. En revanche, un autre patrimoine familial, davantage symbolique, ne leur reviendra pas.

Le domaine d’Althorp, dont la valeur est estimée à près de 100 millions de livres sterling, sera transmis à leur cousin Louis Spencer, conformément à une règle successorale ancienne.

Althorp, résidence historique des Spencer

Avant d’épouser le prince Charles et de devenir princesse de Galles, Diana portait le titre de Lady Diana Spencer et a grandi au sein de la famille Spencer. Elle a passé son enfance et une partie de son adolescence à Althorp House, dans le Northamptonshire, après que son père ait pris le titre de 8e comte Spencer en 1975.

Le domaine couvre plus de 5 000 hectares et comprend une maison datant du XVIe siècle, des dizaines de bâtiments classés ainsi qu’une vaste collection de tableaux, de meubles et de céramiques. La famille Spencer occupe ces lieux depuis plus de cinq siècles.

Diana a vécu à Althorp jusqu’à son mariage en 1981. Depuis son décès le 31 août 1997, le site est également un lieu de mémoire : la princesse est inhumée sur une petite île au centre du lac Round Oval, inaccessible au public. Un temple commémoratif lui rend hommage et une exposition permanente retrace sa vie dans les anciennes écuries.

Chaque été, la propriété ouvre partiellement ses portes aux visiteurs et les recettes sont reversées à des œuvres caritatives créées en mémoire de Diana.

À son décès, la fortune personnelle de Diana a été placée en fiducie et, investie, elle dépasse aujourd’hui les 20 millions de livres sterling. Althorp, en revanche, ne faisait pas partie de ses biens privés : le domaine appartient à la lignée Spencer et est transmis selon la primogéniture masculine.

Selon cette règle, les titres et les grands domaines de la famille reviennent au fils aîné de la branche concernée. Ainsi, à la disparition de Charles Spencer — frère de Diana et actuel 9e comte Spencer — la succession d’Althorp reviendra à son fils Louis Spencer, qui porte le titre de vicomte Althorp.

Louis Spencer, né en 1994 de Charles Spencer et Victoria Lockwood, mène une vie discrète. Il s’est orienté vers des activités d’acteur et de mannequin avant d’être appelé à assumer la gestion du domaine. Ses futures responsabilités comprennent l’entretien d’une vaste propriété, la conservation d’importantes collections artistiques et la poursuite de l’ouverture estivale au public.

Louis a trois sœurs, dont Lady Kitty Spencer, l’aînée, qui ne peut pas prétendre au titre ni au domaine en raison de la règle de primogéniture masculine. La succession automatique en faveur d’un héritier masculin suscite des critiques au Royaume-Uni : l’ancien Premier ministre David Cameron a ainsi jugé inacceptable qu’un fils cadet passe avant une fille aînée uniquement en raison de son sexe.

La famille Spencer défend pour sa part cette pratique en expliquant vouloir préserver l’intégrité du patrimoine et éviter le morcellement progressif des terres et des bâtiments au fil des générations. Lady Kitty a déclaré qu’elle soutient l’égalité des sexes mais qu’elle était contente que la responsabilité revienne à son frère, appréciant que la maison reste au sein de la même famille et sous le même nom.

William et Harry conservent néanmoins un lien affectif fort avec Althorp et s’y rendent régulièrement pour se recueillir sur la tombe de leur mère. Dans ses mémoires, Harry raconte une visite effectuée avec Meghan Markle pour le vingt-cinquième anniversaire de la disparition de Diana, lors de laquelle il observe les champs et les arbres où leur mère a grandi, un lieu où elle aurait trouvé la paix.

Ainsi, si William et Harry ont reçu l’héritage personnel et moral de leur mère, le domaine familial des Spencer, estimé à près de 100 millions de livres, restera sous l’autorité de leur cousin Louis Spencer, conformément à une tradition aristocratique en vigueur.