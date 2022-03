L’ado qui traquait les déplacements d’Elon Musk s’attaque désormais à Vladimir Poutine

Jack Sweeney, l’adolescent de 19 ans, qui avait trouvé le moyen de suivre les déplacements des jets privés de grandes fortunes comme Elon Musk, Bill Gates ou encore Jeff Bezos, a de nouveaux clients. Il s’attaque désormais aux milliardaires russes, pointés du doigt depuis le début de l’invasion russe en Ukraine.

De nouvelles cibles, mais toujours la même méthode. En effet, Jack Sweeney, un adolescent de 19 ans, avait créé pas moins de 15 comptes sur Twitter permettant de suivre les déplacements par avion de certaines des personnalités les plus influentes du monde, comme Bill Gates, Jeff Bezos et Elon Musk, via le compte @ElonJet.

A l’époque, le jeune homme avait créé plusieurs comptes Twitter qui relayaient chaque déplacement des hommes d’affaires, ce qui avait beaucoup contrarié Elon Musk, le fondateur de Tesla . A présent, l’étudiant de 19 ans a toutefois d’autres cibles : le président russe Vladimir Poutine et une douzaine d’oligarques russes.

A lire aussi: Elon Musk offre 5.000 dollars à un jeune étudiant pour qu’il lui lâche les baskets

Deux jours après que la Russie a envahi l’Ukraine, l’étudiant a annoncé avoir mis en ligne le compte Twitter @PutinJet, censé suivre les déplacements du président russe. « Ne vous attendez pas à ce que ce soit très précis », a toutefois prévenu le jeune homme. « Il y a une douzaine d’avions russes VIP, et la couverture ADS-B n’est pas très bonne. »

So yeah @PutinJet is live now :), don't expect this to be too accurate though there are a dozen VIP Russian planes, and ADS-B coverage isn't great in Russia.