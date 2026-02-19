« L’administration parlementaire ne doit pas être partisane », Joseph Djogbénou

Quelques jours après son installation, le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou a initié une prise de contact avec le personnel parlementaire.

En ouverture de son dialogue avec le personnel parlementaire, jeudi 19 février 2026 à Porto-Novo, Joseph Djogbénou a insisté sur une rigueur professionnelle sans complaisance.

Il a rappelé que le rôle des fonctionnaires de l’Assemblée n’est pas de servir une faction politique, mais de garantir la continuité et l’intégrité du travail parlementaire, quelles que soient les majorités ou les sensibilités en présence.

« L’administration parlementaire ne doit pas être partisane », a insisté le nouveau président de l’assemblée nationale.

Il s’exprime dans un contexte institutionnel particulier où la 10ᵉ législature issue des élections de janvier 2026 a vu la majorité parlementaire se consolider autour des partis dominants de la mouvance présidentielle, avec l’absence de représentation d’opposition à l’hémicycle.

Cette configuration renforce l’importance, selon lui, de séparer clairement l’administration de toute logique politique partisane afin de préserver la crédibilité du Parlement dans l’exercice de ses missions.

Le président Joseph Djogbénou a aussi appelé au professionnalisme, à l’assiduité et à la discipline, soulignant que chaque membre du personnel doit œuvrer pour la qualité du service public parlementaire.

La neutralité ne doit pas être un simple slogan, mais une pratique quotidienne, a-t-il martelé, pour que l’administration parlementaire reste fiable, transparente et au service de l’institution et de la Nation.

Joseph Djogbénou a également mis le doigt sur une pratique courante dans l’administration publique: le parrainage. Selon personne ne doit rechercher de parrain mais chacun doit compter sur son efficacité à s’insérer.