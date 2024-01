La Zambie en proie à une épidémie de Choléra très féroce

- Publicité-

Une épidémie de choléra fait ravage en Zambie. Selon les médias locaux, 351 décès ont été enregistrés et près de 9 000 cas actifs sont comptabilisés à travers le pays.

Le renforcement de la campagne sanitaire annoncé par les autorités zambiennes semble ne pas produit des résultats satisfaisants. Le pays fait en effet, face à une épidémie de choléra très redoutable.

Au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré 431 nouveaux cas et onze décès dans six des dix provinces du pays, tandis que 388 personnes sont sorties des hôpitaux. Le bilan total, s’élève à 362 personnes décédées et 9.155 touchées depuis l’apparition de la maladie véhiculée par l’eau en octobre dernier.

Le président Hakainde Hichilema a appelé la population à quitter les villes pour s’installer dans les villages, estimant que le manque d’hygiène dans les zones urbaines très peuplées favorise la propagation du choléra.

- Publicité-

Des mesures strictes annoncées

Pour contrer l’épidémie, le gouvernement zambien a introduit une clause dans un instrument statutaire pour renforcer les mesures de prévention et de contrôle du choléra, selon la ministre zambienne de la Santé, Sylvia Masebo.

La clause introduite interdit désormais la présence de gardiens de lit dans les centres de traitement du choléra et contraint à l’enterrement en toute sécurité des personnes décédées, suspectées d’avoir été atteintes de la maladie.

Parmi les autres mesures plus strictes, figurent la restriction du commerce de denrées alimentaires dans des conditions insalubres et l’interdiction de rassemblements funéraires pour les personnes décédées du choléra, tandis que les célébrations religieuses ne peuvent durer plus de deux heures.