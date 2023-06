« La vraie vie commence », bonne nouvelle pour la chanteuse Charlotte Dipanda

Charlotte Dipanda traverse actuellement une saison de bonheur et d’épanouissement. Quelques mois après son mariage, la chanteuse vient d’annoncer avec enthousiasme une heureuse nouvelle. Son unique fils a décroché le Baccalauréat à l’âge de 18 ans.

Depuis son mariage il y a quelques mois avec Fernand Lopez, Charlotte Dipanda ne cesse de vivre des instants merveilleux aux côtés de sa petite famille. Alors qu’elle s’apprête à sortir ce 23 juin son nouveau single, la chanteuse reçoit une autre nouvelle qui la remplit de joie.

En effet, l’unique fils de la diva au talent incommensurable a récemment décroché à l’âge de 18 ans, son Baccalauréat de l’éminente institution éducative, The Bridge International School.

Très heureuse, Charlotte Dipanda a partagé sa fierté et sa joie à travers une publication sa page Facebook. « On réussit beaucoup de choses dans sa vie d’adulte, mais celle-ci est bien plus qu’un Grammy. Mon fils Jadi a eu son bac. Où est même la bouche pour boire une petite coupe. Je suis tellement fière de lui. La vraie vie commence« , a écrit l’épouse du coach sportif Fernand Lopez.

Cette nouvelle victoire scolaire pour son fils vient s’ajouter à une série de succès et de moments heureux que Charlotte Dipanda a vécus ces derniers mois. Son mariage, célébré il y a quelques mois, a marqué le début d’une nouvelle étape dans sa vie. Depuis lors, elle baigne dans un bonheur indescriptible, à la fois sur le plan personnel et professionnel.

