La veuve de Christian Atsu: « ce n’était pas facile d’expliquer aux enfants que leur père était mort »

Marie-Claire Rupio, la veuve du footballeur ghanéen décédé Christian Atsu, s’est ouverte sur le moment où elle a informé ses enfants que leur père n’était plus.

Selon elle, la confusion entourant la localisation d’Atsu a eu des répercussions sur toute la famille et il n’a pas été facile de dire aux enfants que leur père était mort. S’exprimant sur BBC Radio 5 Live, Rupio a déclaré qu’elle ne pouvait même pas pleurer lorsque son mari a été confirmé mort, ajoutant que son corps venait de s’éteindre.

« Je ne pouvais pas vraiment pleurer parce que j’étais sous le choc. Je ne voulais pas croire [c’était vrai]. Je pense que mon corps s’est simplement éteint », a-t- elle déclarée. « Le lendemain matin, les enfants ont joué au football et je ne voulais pas leur enlever ça. Après [ça] j’ai dû les asseoir et leur expliquer. Ce n’est pas facile. Ce n’est pas quelque chose que vous souhaiteriez à personne« , a-t-elle ajoutée.

Christian Atsu est décédé le samedi 18 février 2023, après que son corps sans vie ait été retiré des décombres à la suite du tremblement de terre en Turquie. Cela faisait suite à des jours de recherches intenses après le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie en mi-février.

L’ancien ailier de Chelsea et de Newcastle United a ensuite été inhumé le vendredi 17 mars 2022 dans sa ville natale d’Ada. Atsu et Rupio ont eu trois enfants ensemble et la veuve espère que son nom restera à jamais dans les mémoires. « Pour moi, c’est très important que son nom soit toujours là, surtout pour les enfants, qu’il soit connu, qu’il soit aimé de tout le monde. J’espère juste que son nom ne partira jamais », a-t-elle ajoutée.

