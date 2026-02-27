La vérité sur les revenus d’influenceuse et les placements de Camille Cerf

Camille Cerf , ex-Miss France devenue animatrice et influenceuse, affirme ne pas se considérer comme riche malgré des revenus parfois importants : salaire de Miss estimé à 3 000–4 000 € nets par mois, package annuel dépassant 125 000 € pendant son règne, revenus télévisuels estimés entre 20 000 et 40 000 € bruts par mois selon les contrats, et des posts sponsorisés à plus de 10 000 € l’unité pour plus d’un million d’abonnés sur Instagram — des montants qui coexistent cependant avec des charges élevées, des délais de paiement et des dépenses personnelles importantes, notamment l’achat et la rénovation d’une maison à Lille.

Camille Cerf, ex-Miss France devenue animatrice et influenceuse, affirme ne pas se considérer comme riche malgré des revenus parfois importants : salaire de Miss estimé à 3 000–4 000 € nets par mois, package annuel dépassant 125 000 € pendant son règne, revenus télévisuels estimés entre 20 000 et 40 000 € bruts par mois selon les contrats, et des posts sponsorisés à plus de 10 000 € l’unité pour plus d’un million d’abonnés sur Instagram — des montants qui coexistent cependant avec des charges élevées, des délais de paiement et des dépenses personnelles importantes, notamment l’achat et la rénovation d’une maison à Lille.

Élue Miss France 2015, Camille Cerf disposait pendant son année de règne d’un salaire mensuel estimé entre 3 000 et 4 000 € nets. À ce montant s’ajoutaient des avantages matériels : un appartement de fonction dans le 17ᵉ arrondissement de Paris évalué autour de 1 500 € par mois, une voiture de fonction et des cadeaux de partenaires chiffrés entre 57 000 et 60 000 € sur l’année. L’ensemble constituait un package global supérieur à 125 000 € annuels, que la jeune femme a qualifié d’« argent de poche » dans un entretien. Son départ pour Miss Univers a aussi montré les limites de ce statut : elle a réglé certaines tenues de sa poche et n’a bénéficié ni de garde-robe fournie ni de styliste mandaté, ce qui a alourdi ses dépenses personnelles.

Après la remise de la couronne, elle a achevé un Bachelor à l’EGC de Lille en 2017 puis s’est tournée vers la télévision. Elle a travaillé sur Intervilles (France 2) aux côtés de figures telles que Nagui et Bruno Guillon et a pris la présentation d’un jeu quotidien, Mot de passe : le duel. Les montants exacts de ses contrats télévisuels ne sont pas publics ; des sources estiment que les animateurs de ce type de format peuvent négocier des rémunérations situées entre 20 000 et 40 000 € bruts par mois selon la notoriété et les conditions du contrat.

Revenus d’influence, ligne de lingerie et pression sur la trésorerie

Sur Instagram, où elle compte plus d’un million d’abonnés, Camille Cerf est classée parmi les macro-influenceuses : un post sponsorisé peut dépasser 10 000 €. Avec deux à quatre collaborations mensuelles, ces collaborations pourraient théoriquement représenter entre 240 000 et 480 000 € bruts annuels. Sa ligne de lingerie « Culottée », lancée avec la marque nordiste Pomm’Poire et qui représenterait près de 10 % des ventes de la marque, est estimée rapporter entre 10 000 et 30 000 € par an.

Ces revenus restent néanmoins variables et soumis à des contraintes de trésorerie. Depuis la fin de son contrat CDD lié à Miss France, Camille Cerf facture via une structure d’indépendant (SASU ou EURL selon les hypothèses évoquées publiquement). Les marques règlent souvent leurs campagnes à 60 jours fin de mois, tandis que la TVA, l’URSSAF et d’autres charges sociales et fiscales sont exigibles immédiatement, ce qui peut générer des mois « creux » et mettre une trésorerie sous tension malgré des contrats élevés.

Par ailleurs, l’achat et la rénovation lourde d’une maison à Lille avec son compagnon Théo Fleury constituent à ce stade l’un des postes de dépense majeurs. Aucun euro n’est versé « à vie » par le comité Miss France ou par TF1 : la notoriété acquise ne se traduit pas en rente permanente et décline si l’activité d’influence et de médiatisation cesse, obligeant à maintenir une activité commerciale continue.