La Turquie inaugure le TCG Anadolu, premier porte-drones de combat

La Turquie a dévoilé lundi son premier porte-aéronefs, le TCG Anadolu, conçu pour faire décoller et atterrir les drones de combat turcs.

En Turquie, le navire amphibie TCG Anadolu a été mis en service, à partir duquel des véhicules aériens sans pilote pourront décoller. Le président du pays, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré qu’il s’agissait du plus grand navire de Turquie et du premier au monde à abriter des drones. Erdogan a noté que le TCG Anadolu permettrait à la Turquie de redéployer des forces de la taille d’un bataillon dans les « zones de crise » de la mer Égée, de la Méditerranée et de la mer Noire sans avoir besoin d’un soutien majeur si nécessaire.

• Dünyanın en büyük elektrikli çift pervanesine sahip

• 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip

• Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek



Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hizmete girdi https://t.co/Ln9qG76Wjo pic.twitter.com/cVFQ7xBuDL — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) April 10, 2023

- Publicité-

« Les drones turcs Bayraktar TB3 et Kizilelma et l’avion de combat léger Hürjet pourront décoller et atterrir sur le navire », s’est félicité le président turc, en campagne pour sa réélection en mai. Le TCG Anadolu, long de 231 mètres pour 32 mètres de largeur, est le plus grand navire de guerre turc. Le bâtiment pourra accueillir sur son pont d’envol dix hélicoptères ou onze drones de combat et 19 hélicoptères (ou trente drones de combat) supplémentaires dans son hangar.

La construction de TCG Anadolu a commencé en avril 2016. Le navire pourra notamment déployer 12 avions de combat avec ou sans pilote, 21 hélicoptères, 13 chars, 27 véhicules amphibies, six véhicules blindés de transport de troupes et véhicules blindés de combat, etc. Le navire est également équipé de six péniches de débarquement. Au total, il accueille 1 400 personnes et peut rester en mer en autonomie pendant 90 jours.