La Turquie annonce la neutralisation de 02 membres du PKK/YPG dans le nord de la Syrie

Le ministère turc de la Défense a confirmé mardi que deux membres du PKK/YPG, des groupes classés comme terroristes par plusieurs nations, ont été neutralisés lors d’une opération militaire dans le nord de la Syrie.

Selon le communiqué de la Défense turque, ces terroristes avaient mené des tirs de harcèlement dans la zone d’opération militaire Rameau d’olivier, une région qui a été le théâtre de plusieurs opérations antiterroristes turques visant à éradiquer la menace posée par les groupes du PKK/YPG.

Le PKK, considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne, a été impliqué dans une campagne de terreur de plus de 35 ans, ayant entraîné la mort de près de 40 000 personnes, y compris des femmes, des enfants et des nourrissons. Le YPG, quant à lui, est la branche syrienne du PKK.

La Turquie a lancé avec succès trois opérations antiterroristes au-delà de ses frontières dans le nord de la Syrie depuis 2016. Ces opérations, nommées Bouclier de l’Euphrate (2016), Rameau d’olivier (2018) et Source de paix (2019), ont pour objectif de prévenir la formation d’un corridor de terreur tout en facilitant le retour pacifique des résidents.