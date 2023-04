La Tunisie confrontée à une hausse des flux migratoires illégaux vers l’Europe

Les autorités tunisiennes ont annoncé mercredi avoir secouru 76 migrants clandestins et récupéré 10 corps sans vie au large de leurs côtes. Cette tragédie témoigne d’une augmentation significative des flux migratoires irréguliers vers l’Europe, alimentée par les crises économiques, politiques et les conflits armés en Afrique. Face à cette situation préoccupante, la Tunisie a fait appel au soutien extérieur.

Les unités maritimes de la Garde nationale ont réussi, mardi, à déjouer deux opérations de franchissement illégal des frontières maritimes au large de Sfax (sud) et de Kalâat el-Andalous (nord de la capitale, Tunis). Les secours ont permis de sauver 76 migrants originaires d’Afrique subsaharienne et 4 Tunisiens, tandis que 10 corps ont été récupérés après le naufrage de leur bateau. Le parquet a ordonné de prendre les dispositions juridiques nécessaires à leur encontre.

Depuis le début de l’année 2022, la Tunisie fait face à une augmentation remarquable des flux migratoires illégaux vers l’Europe, notamment vers les côtes italiennes. Les crises économiques, politiques et les conflits armés qui ravagent plusieurs pays africains poussent de nombreux migrants à tenter leur chance en mer, malgré les risques élevés d’accidents et de noyades. Cette tragédie rappelle l’urgence de trouver des solutions durables pour faire face à ce fléau.

Face à cette situation préoccupante, la Tunisie a fait appel au soutien extérieur pour endiguer l’afflux sans précédent de migrants via la mer Méditerranée. L’Italie a récemment déclaré l’état d’urgence national en matière d’immigration pour tenter de faire face à cette situation. Cependant, la résolution de ce problème nécessite une action concertée et coordonnée entre les pays européens et africains, ainsi qu’un engagement fort pour traiter les causes profondes des migrations forcées, telles que la pauvreté, les conflits et les violations des droits de l’homme.