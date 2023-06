La Tanzanie déclare la fin de l’épidémie de maladie à virus Marburg

La Tanzanie a déclaré ce vendredi, la fin de l’épidémie de maladie à virus Marburg confirmée il y a un peu plus de deux mois dans la région de Kagera, au nord-ouest du pays. Il s’agissait de la première épidémie de cette maladie dans le pays.

Au total, neuf cas (huit confirmés et un probable) et six décès ont été enregistrés lors de l’épidémie. Celle-ci a été déclarée le 21 mars après que des analyses de laboratoire ont confirmé que le virus Marburg était à l’origine de décès et de maladies préalablement signalés dans la région.

Les autorités sanitaires nationales, avec le soutien de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des organisations partenaires, ont immédiatement mis en place une riposte à l’épidémie afin de contenir la propagation du virus et de sauver des vies. Le dernier cas confirmé s’est révélé négatif au second test de Marburg le 19 avril, ce qui a déclenché le compte à rebours obligatoire de 42 jours pour déclarer la fin de l’épidémie.

L’OMS collabore avec les pays pour renforcer la préparation et la riposte aux urgences sanitaires dans toute la Région africaine, avec des équipes d’intervenants de première ligne formés aux principaux aspects de la préparation, de la riposte et de la lutte contre les épidémies. En Tanzanie, des équipes d’intervenants, l’une formée en 2022 pendant que l’Ouganda voisin luttait contre une épidémie d’ebolavirus Soudan et l’autre en mars 2023, ont joué un rôle déterminant dans la lutte contre l’épidémie de Marburg qui vient de s’achever.

En soutien aux efforts du pays, le bureau de l’OMS en Tanzanie a déployé des experts de la riposte aux épidémies afin de renforcer la surveillance, le dépistage, la prévention et le contrôle des infections, la recherche et le suivi des contacts, le traitement et l’engagement communautaire. De plus, avec ses partenaires, l’OMS a expédié près de trois tonnes d’équipements de protection individuelle et travaille également avec le Ministère de la santé pour aider les survivants de la maladie.

« Grâce à ces efforts, la Tanzanie a pu mettre fin à cette épidémie et limiter les effets potentiellement dévastateurs d’une maladie hautement infectieuse », a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Marburg, une maladie très virulente

La maladie de Marburg est très virulente et provoque une fièvre hémorragique dont le taux de mortalité peut atteindre 88 %. Le virus appartient à la même famille que celui responsable de la maladie à virus Ebola. La maladie commence de façon soudaine, avec une forte fièvre, des céphalées intenses et des malaises sévères. De nombreux patients présentent des symptômes hémorragiques graves au bout de sept jours.

Le virus se transmet aux humains par les chauves-souris frugivores et se propage dans l’espèce humaine par contact direct avec les fluides corporels des personnes, les surfaces et les matériaux infectés. Il n’existe pas de vaccins ou de traitements antiviraux approuvés contre ce virus. Toutefois, les soins de soutien comme la réhydratation par voie orale ou intraveineuse, et le traitement des symptômes spécifiques, améliorent les taux de survie.

En Afrique, de précédentes épidémies et des cas sporadiques ont été signalés en Angola, en République démocratique du Congo, au Ghana, au Kenya, en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud et en Ouganda.