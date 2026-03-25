La star nigerianne Asa en deuil après le décès de sa mère

Connue internationalement sous le nom d’Asa, la chanteuse nigériane Bukola Elemide a annoncé la perte de sa mère dans une publication sur Instagram datée du 24 mars 2026.

La mort est attribuée à une tumeur cérébrale qui s’est manifestée sans signes préalables et qui a emporté la femme en l’espace de quelques semaines, selon le message de l’artiste.

Dans son texte, Asa dépeint sa mère comme une personne réservée mais profondément aimante, généreuse et d’une grande bienveillance, qui entretenait un style discret et lui servait de principale supportrice.

Un hommage intime

La chanteuse rappelle également la timidité de sa mère, son humour et sa façon de chanter les titres d’Asa avec tout son cœur, même si elle n’arrivait pas à maintenir une note.

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La publication a immédiatement recueilli un grand nombre de réactions et de messages de sympathie : Tiwa Savage, Johnny Drille et des milliers d’internautes ont adressé leurs condoléances, la scène musicale africaine s’étant mobilisée autour de l’artiste.

Asa a conclu son hommage en affirmant que la force, l’amour et l’esprit de sa mère l’accompagneront toujours, et en lui souhaitant de reposer en paix.