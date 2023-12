La sortie provocatrice de Sarkozy sur Mbappé : « Je connais Kylian, je l’apprécie, mais … »

-Publicité-

Nicolas Sarkozy, s’est également prononcé sur la saga Kylian Mbappé-Real Madrid qui anime déjà les débats en ces veilles du mercato hivernal. Et l’ancien président français en a profité pour tacler la Maison Blanche sur ses échecs à enrôler le Bondynois.

Nicolas Sarkozy était dernièrement sur le plateau de l’émission Espejo Publico en Espagne. Face aux journalistes, l’ancien président français a fait le tour de l’actualité sportive, avec le mercato hivernal qui ouvrira ses portes en janvier prochain. Sur ce sujet, le dirigeant a interrogé sur la saga Kylian Mbappé-Real Madrid, qui ne laisse personne indifférent tant en Espagne qu’en France.

Du même Pays:

Alors que son contrat avec le PSG s’achève à la fin de la saison, l’attaquant parisien sera libre de disputer avec tous les clubs qui le désirent à partir de janvier. Dans ce dossier, le Real Madrid part favori selon la presse, alors que les Merengues ont déjà échoué à transférer le capitaine des Bleus en 2021.

Sur ce dossier brulant, l’homme d’Etat français en a profité pour tacler le club madrilène sur ses échecs répétés dans cette affaire. « Je connais Kylian, je l’apprécie, mais je ne suis pas son porte-parole. J’aime aussi le Real Madrid, je vais souvent voir les matchs et je connais bien Florentino Pérez, que j’admire. Mais Mbappé est resté à Paris. Pourquoi ? Cela n’a pas d’importance. Le fait c’est qu’il est resté ! Je suis heureux qu’il soit resté et je pense que le Real Madrid est la meilleure équipe du monde », a expliqué l’ancien président de la République. Le Real Madrid et Florentino Perez apprécieront!

👀 ¡Ojo a las palabras de SARKOZY sobre MBAPPÉ!



🗣️ El expresidente francés ha estado este martes en @EspejoPublico de @antena3com. pic.twitter.com/ggeL4Aq1Vj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 12, 2023