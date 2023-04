La Somalie annonce une 2è phase d’opérations contre l’organisation terroriste al-Shabab

Le chef d’état-major somalien Odawa Yusuf Rage, a déclaré que la deuxième phase des opérations contre l’organisation terroriste al-Shabab commencera prochainement. Les provinces de Hirshabelle et de Galguduud seront ciblées, et les troupes somaliennes ont déjà repris plusieurs zones au cours des derniers jours.

Le ministère somalien de la Défense a annoncé que l’armée somalienne avait neutralisé environ 3 000 membres de l’organisation au cours des six derniers mois. De plus, de nombreux villages et villes ont été libérés du joug de l’organisation terroriste au cours de ces opérations.

L’objectif de cette deuxième phase est de poursuivre la lutte multidimensionnelle lancée par le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, contre l’organisation al-Shabab. Cette dernière tente depuis le milieu des années 2000 de renverser le gouvernement établi à Mogadiscio. Malgré les succès remportés par les troupes somaliennes, al-Shabab organise de façon sporadique des actes terroristes au Kenya, pays voisin de la Somalie.

Malgré les difficultés rencontrées, l’armée somalienne reste déterminée à éradiquer l’organisation terroriste al-Shabab de la région. Les succès obtenus au cours des derniers mois témoignent de la force et de la résilience de ces troupes, qui poursuivent leur mission dans des conditions souvent très difficiles. La deuxième phase des opérations contre al-Shabab est donc une étape importante dans la lutte contre le terrorisme dans la région.