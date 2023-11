« La situation carcérale de Madougou est le fonds de roulement des démocrates », Eustache Akpovi

- Publicité-

Les Démocrates n’ont jamais voulu de la libération de Madougou et Aïvo selon la mouvance au pouvoir. Reçu dans l’émission « Le grand orale » d’une web télévision de la place, le député Eustache Akpovi affirme qu’ils (les démocrates), ont un gain politique à voir leurs camarades en prison.

« Les prisonniers politiques comme Reckya Madougou, Joël Aïvo … sont encore en prison parce que le parti Les Démocrates le veut ainsi ». Ces propos ont été tenus par le député Eustache Akpovi sur une émission politique. Selon lui, « la situation carcérale de Madougou et Aivo est devenue le fonds de roulement des démocrates« .

« Les démocrates ne veulent pas que ces gens soient libérés parce que c’est leur fonds de roulement politique. Ces gens en prison leur donne plus de population dans l’électorat. C’est pour ça qu’ils reviennent chaque fois là-dessus« , a laissé entendre le parlementaire.

Pour le député du parti Bloc Républicain, les responsables du parti Les Démocrates ont été très malins. Quand ils ont appris que la mouvance est entrain de prendre certaines initiatives pour libérer ces compatriotes et travailler au retour des exilés, « ils ont commencé par crier sur tous les toits leurs histoire de libération, de loi d’amnistie« .

- Publicité-

« Ils savent que si les mouvanciers prennent l’initiative et que Madougou et Aîvo sortent de prison, le gain politique reviendra à la mouvance, et cela va accroitre encore la popularité du chef de l’Etat, le président Patrice Talon. Alors, ils se sont précipités pour déposer une loi d’amnistie« , a indiqué Eustache Akpovi.

A l’en croire, « Les démocrates » savent qu’ils n’ont aucune chance de faire aboutir leur proposition de loi parce qu’ils ne sont pas majoritaires à l’Assemblée nationale. Ils savent qu’ils ont plus de chance de négocier avec nous pour que nous prenons l’initiative d’une loi d’amnistie…«

A croire Eustache Akpovi, la démarche qui a plus de chance d’aboutir, c’est qu’ils abandonnent et nous on prend l’initiative. « Ils n’ont qu’à retirer leur loi. S’ils retirent, la mouvance prendra l’initiative. Ce sont eux-mêmes qui bloquent tout. Ils ne veulent pas que Madougou et Aivo sortent de prison« , a indiqué le parlementaire.