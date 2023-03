«La serviette, ce n’est pas mon problème»: Gernot Rohr après Bénin-Rwanda

Gernot Rohr était ce mercredi soir en conférence de presse, à la fin de la rencontre Bénin 1-1 Rwanda, comptant pour la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et le coach des Guépards a réagi à l’histoire liée à la serviette du gardien de but des Amavubi.

Le Bénin affrontait le Rwanda ce mercredi après-midi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Dos au mur après leurs défaites lors des deux premières sorties, les Guépards se devaient d’éviter la défaite pour ne pas enterrer leur chance de se qualifier pour la phase finale.

Une mission accomplie péniblement par les hommes de Gernot Rohr qui ont arraché le point du nul au terme de la rencontre. Entrée en jeu en seconde partie, Steve Mounié a su répondre à Gilbert Mugisha pour le 1-1. Un résultat qui permet aux Béninois de rester en vie dans la course à la qualification, même s’ils sont toujours derniers de la poule L.

Cependant, au cours de la rencontre, un fait a retenu l’attention des spectateurs présents au stade de l’amitié. En effet, lors de ce match, les Guépards ont eu plusieurs occasions sans pouvoir en marquer. Et c’est à ce moment-là qu’un ramasseur de balle est allé retirer la serviette du gardien rwandais dans ses cages.

Quelques minutes plus tard, Steve Mounié a égalisé pour l’équipe béninoise en inscrivant un but à la 82ème minute. Il est difficile de déterminer si cette réalisation de l’attaquant Brestois est le fruit du retrait de la serviette de Ntwari ou une simple coïncidence.

Interrogé en conférence de presse d’après-match sur cette affaire, que l’on pourrait qualifier de « Serviette Gate », Gernot Rohr a préféré ne pas s’étendre sur la polémique: « Je n’ai pas saisi ce qui s’est produit. Ce n’est pas mon problème. J’ai en revanche constaté un penalty qui n’a pas été accordé. La serviette ne m’incombe pas ».

Le Bénin et le Rwanda se retrouvent le lundi 27 Mars prochain pour le match retour comptant pour la 4ème journée, prévu toujours au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. L’entraîneur des Guépards dispose donc de quelques jours pour travailler avec ses attaquants sur la finition, afin d’éviter un nouvel épisode de cette histoire de serviette.