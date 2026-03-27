La Russie soupçonnée d’avoir envoyé des drones en Iran, le Kremlin dément

Le Kremlin a démenti, jeudi 26 mars, une information affirmant qu’il expédiait des milliers de drones d’attaque vers l’Iran pour faire face aux frappes aériennes attribuées aux États-Unis et à Israël.

Interrogé lors du point de presse quotidien, le porte-parole Dmitri Peskov a relativisé ces éléments, qualifiant les fuites évoquées dans la presse de trompeuses et appelant à ne pas s’y fier.

Le Financial Times avait, la veille, relayé des informations provenant selon lui de responsables des services de renseignement occidentaux selon lesquelles la Russie acheminait vers l’Iran des drones d’attaque ainsi que des denrées alimentaires et des produits médicaux.

Échanges et allégations complémentaires

Des échanges entre responsables russes et iraniens auraient commencé peu après le déclenchement du conflit entre les États-Unis et Israël en février, et ces envois étaient attendus en Iran d’ici la fin du mois.

Publicité

Le Washington Post a également fait état, en début de mois, de transmissions par Moscou à Téhéran d’informations sensibles, notamment sur les positions de navires de guerre et d’avions américains présents dans la région.

La Russie, considérée comme l’un des principaux partenaires de l’Iran, a dénoncé le conflit américano-israélien en le qualifiant d’« agression armée non provoquée », tout en niant fournir du matériel ou des approvisionnements militaires à Téhéran.