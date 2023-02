La Russie retient « au moins » 6.000 enfants ukrainiens pour les « russifier »

Selon un rapport soutenu par les États-Unis, la Russie a détenu au moins 6 000 enfants ukrainiens – et probablement beaucoup plus – dans des sites situés en Crimée et en Russie, sous contrôle russe, où l’objectif principal semble être la rééducation politique.

Au moins 6 000 enfants ukrainiens ont été emmenés dans des camps et autres installations en Russie et dans les territoires occupés par la Russie, empêchés de communiquer avec leur famille et soumis à une rééducation pro-russe, selon un rapport de l’Observatoire des conflits, un groupe de recherche qui surveille les crimes de guerre russes présumés en Ukraine.

Les enfants, dont l’âge varie de quatre mois à 17 ans, ont parfois été contraints de suivre des cours sur la culture et le patriotisme russes dans le cadre de « programmes d’intégration », indique l’observatoire, qui est indépendant mais qui, en tant que membre du Humanitarian Research Lab (HRL) de la Yale School of Public Health, reçoit le soutien du département d’État américain.

Moscou affirme que certains, mais pas tous les enfants pris en charge par la Russie depuis le début de la guerre il y a près d’un an étaient des orphelins. « Le nombre total d’enfants n’est pas connu et est probablement nettement supérieur à 6 000 », indique le rapport. « Dans de nombreux cas, la Russie a prétendu évacuer temporairement des enfants en Ukraine sous couvert d’un camp d’été gratuit, pour ensuite refuser de renvoyer les enfants et couper tout contact avec leurs familles », a déclaré mardi Ned Price, porte-parole du département d’État. « Poutine cherche à priver l’Ukraine de son avenir en prenant ses enfants ».

Depuis l’invasion de Moscou en février, les autorités russes ont annoncé en fanfare le transfert de milliers d’enfants ukrainiens en Russie pour qu’ils soient adoptés et deviennent citoyens, a rapporté le Times en octobre. Sur la télévision d’État, les responsables offrent des ours en peluche aux nouveaux arrivants, qui sont présentés comme des enfants abandonnés sauvés de la guerre.