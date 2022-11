La Russie reprend sa participation à l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes

La Russie a annoncé ce mercredi 2 novembre reprendre sa participation à l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes après avoir reçu des « garanties écrites » de la part de l’Ukraine sur la démilitarisation du couloir utilisé pour leur transport.

« La Russie considère que les garanties reçues jusqu’à présent semblent suffisantes et reprend la mise en œuvre de l’accord », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. Moscou avait suspendu sa participation samedi dernier, après une attaque menée aux drones sur sa flotte basée en baie de Sébastopol, en Crimée annexée.

Le ministère russe de la Défense a précisé avoir obtenu des autorités ukrainiennes des assurances écrites que, ni les ports couverts par l’accord, ni les couloirs maritimes sécurisés empruntés par les navires transportant les céréales ukrainiennes, ne seraient utilisés à des fins militaires.

Une série d’appels téléphoniques ces derniers jours entre responsables russes et turcs, notamment mardi entre Recep Tayyip Erdogan, dont le pays est garant de cet accord crucial pour l’approvisionnement alimentaire mondial, et le président Vladimir Poutine, et l’intercession de l’ONU, autre garant de l’accord, semble avoir convaincu Moscou de revoir sa position.

De son côté, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé la reprise des exportations de céréales ukrainiennes mercredi à la mi-journée via le couloir humanitaire en mer Noire. « Suite à mon entretien avec [le président russe Vladimir] Poutine hier, les expéditions de céréales se poursuivront à partir de midi aujourd’hui », a déclaré Recep Tayyip Erdogan.

Selon le président turc, qui s’exprimait devant le groupe parlementaire de son parti, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a appelé son homologue turc Hulusi Akar pour l’informer que les expéditions de céréales reprenaient « comme avant » à partir de 9 heures TU. Recep Tayyip Erdogan a confirmé qu’il doit s’entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la journée, ce mercredi.

Sur Twitter, le Coordinateur des Nations unies pour l’Initiative des céréales en Mer Noire – le nom officiel de l’accord sur les exportations agricoles d’Ukraine –, Amir Abdulla, a « salué le retour de la Russie dans la mise en œuvre [de l’accord] pour faciliter les exportations de céréales et d’engrais ».

I welcome the return of the Russian Federation to the implementation of the #BlackSeaGrainInitiative to facilitate exports of food and fertilizer from #Ukraine. Grateful for the Turkish facilitation. Looking forward to working again with all parties in the Initiative.