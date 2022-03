La Russie reçoit le soutien de plusieurs pays pour son opération en Ukraine

Alors que les pays occidentaux se sont ligués contre la Russie pour avoir lancé une opération militaire en Ukraine, le monde entier n’est as de cet avis. Plusieurs pays américains ont refusé de condamner Poutine et lui ont même apporté leur soutien.

Le président Nicolas Maduro du Venezuela et le président Daniel Ortega du Nicaragua ont exprimé leur soutien au président russe Vladimir Poutine, pour son opération militaire en Ukraine. Le Cubain Miguel Mario Díaz-Canel a également exprimé tout son soutien Moscou dans cette guerre que les occidentaux et leurs alliés ont condamné.

« La paix de la Russie est la paix du monde, et nous défendrons la paix du monde », a déclaré Maduro. Dasns un communiqué, le Kremlin a indiqué que le président vénézuélien « Nicolás Maduro a exprimé son ferme soutien aux actions décisives de la Russie et a condamné les activités déstabilisatrices des États-Unis et de l’OTAN ». Il a également souligné « l’importance de contrer la campagne de mensonges et de désinformation lancée par les pays occidentaux ».

De son côté, le président Daniel Ortega du Nicaragua a déclaré que « nous avons exprimé au peuple russe, nous avons exprimé au président Poutine, notre solidarité et nos encouragements dans cette lutte ». Aussi, Cuba refuse de condamner la Russie et critique les occidentaux qui selon lui, sont à la base de ce qui se passe en Ukraine. Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez, a notamment affirmé sur Twitter son opposition à ce qu’il décrit comme « la volonté américaine de poursuivre l’élargissement progressif de l’Otan vers les frontières de la Fédération de Russie ».

La Russie a indiqué que son débarquement militaire en Ukraine était de dénazifier le pays. Même si les pays occidentaux ont imposé une flopée de sanctions, Moscou ne compte pas renoncer à moins d’un accord. Cependant, plusieurs autre pays ont également soutenu Poutine. Entre autre il y a en tête de liste la Chine, la Biélorussie, la Tchétchénie, l’Iran, la Syrie, le Kazakhstan.