La Russie promet une réponse «forte» et «douloureuse» aux sanctions américaines

Le ministère russe des Affaires étrangères a assuré que la Russie mettrait en place une riposte «forte» et «douloureuse» pour faire face aux sanctions américaines.

Alors que la Russie a reconnu officiellement deux territoires séparatistes ukrainiens comme des Etats indépendants, des sanctions sont venues de partout avec les Etats-Unis qui ont imposé en premier de lourdes sanctions contre Moscou. Cette action américaine a frappé plusieurs secteurs clés de l’économie russe et les autorités russes n’ont pas tardé à faire savoir qu’elles riposteraient à cela.

Dans un communiqué de presse mercredi, la diplomatie russe a promis une réponse «forte» et «douloureuse» aux sanctions américaines. «Il ne doit pas y avoir de doute : il y aura une riposte forte aux sanctions, pas forcément symétrique, mais bien calculée et douloureuse pour la partie américaine», indique le communiqué du ministère russe des affaires étrangères.

«Le paquet de sanctions annoncées par l’administration américaine […] affectant le secteur financier par le biais de l’élargissement de la liste des personnes soumises à des restrictions personnelles s’inscrit dans le sillage des tentatives incessantes de Washington de modifier le cap [politique] de la Russie », a poursuivi le document.

Le ministère déplore le fait que « malgré l’inutilité évidente des efforts déployés au fil des ans pour entraver le développement de notre économie, les Etats-Unis s’emparent à nouveau, par réflexe, d’outils restrictifs inefficaces et contre-productifs du point de vue des intérêts américains eux-mêmes». Il dénonce ce qu’il appelle le «chantage et l’intimidation» venus de Washington ». Malgré cela, la Russie indique être toujours «ouverte à la diplomatie fondée sur les principes du respect mutuel, d’égalité et de prise en compte des intérêts mutuels».

«La Russie a prouvé qu’elle était capable de minimiser le préjudice infligé, quels que soient les coûts des sanctions», a fait savoir le ministère russe des Affaires étrangères dans son communiqué, précisant que les «pressions liées aux sanctions ne sauraient entamer la volonté russe de défendre fermement ses intérêts».

Les sanctions américaines sont intervenues après que le président russe Vladimir Poutine, a reconnu officiellement Donetsk et Lougansk, deux territoires séparatistes ukrainiens, comme des Etats à part entière. L’Union européennes et plusieurs autres pays ont également annonce des sanctions à venir contre la Russie.