La Russie promet des missiles à capacité nucléaire à la Biélorussie

La Russie a annoncé samedi, qu’elle fournirait à la Biélorussie des systèmes de missiles capables de transporter des armes nucléaires.

Les présidents russe Vlaimir Poutine et biélorusse Alexandre Loukachenko ont eu un tête-à-tête samedi, à Saint-Pétersbourg. Les questions écoomiques et la situation sous-régionale au plan diplomatique et militaire ont été abordées par les deux chefs d’Etat. Alexandre Loukachenko s’est dit préoccupé par les politiques « agressives » et « conflictuelles » de ses voisins lituaniens et polonais.

Le patron de Minsk a ainsi demandé à Moscou d’aider son pays à mettre en place une « réponse symétrique » à ce qu’il a qualifié de vols nucléaires de l’Otan, dirigée par les États-Unis, près des frontières de son pays.

Vladimir Poutine a déclaré qu’il ne voyait pas la nécessité pour le moment d’une réponse symétrique, mais que les avions biélorusses Su-25 pourraient si nécessaire, être modernisés dans les usines russes.

Missiles tactiques Iskander-M

« Nous allons transférer à la Biélorussie des systèmes de missiles tactiques Iskander-M, qui peuvent utiliser à la fois des missiles balistiques et de croisière, à la fois dans les versions conventionnelles et nucléaires », a-t-il également dit, selon un résumé de la réunion fourni par le ministère des Affaires étrangères.

L’Iskander-M est un système guidé mobile nommé « SS-26 Stone » par l’Otan qui a remplacé le « Scud » soviétique. Ses deux missiles guidés ont une portée allant jusqu’à 500 km et peuvent transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires.

La percée des troupes russes

Lancée depuis le 24 février 2022, l’offensive russe se poursuit en Ukraine avec une avancée fulgurante des troupes moscovites ces dernières semaines, après plusieurs séances de négociations entre les deux parties, qui n’ont accouché que d’une souris.

Samedi 25 juin, les forces russes ont obtenu d’importants succès militaires dans le Donbass, s’emparant totalement, à l’issue d’une bataille acharnée, de la ville stratégique de Severodonetsk et pénétrant dans celle voisine de Lyssytchansk, à l’entame du cinquième mois de conflit.

Pendant ce temps, Kiev demande plus d’armes sophistiquées à ses soutiens, afin de mieux réagir face à l’offensive adverse. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait intervenir par visioconférence au sommet du G7 ce dimanche, pour réitérer sa demande d’armes lourdes.