La Russie prend le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d’Europe

Les forces russes se sont emparées de la centrale nucléaire de Zaporojié en Ukraine, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, alors que des combats continuent dans le pays suite à l’entrée de l’armée russe en Ukraine.

Selon les informations, un incendie s’est déclaré sur le site de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, Zaporojié, située en bordure du Dniepr dans le sud-est de l’Ukraine. Les autorités de Kiev ont indiqué que l’incendie a été causée par des tirs russes mais de son côté, Moscou évoque une «provocation» adverse. Les flammes, qui se sont déclarées dans un bâtiment du complexe alors ques des combats étaient en cours, ont finalement été maitrisées dans la nuit de jeudi à vendredi

A la fin des combats vendredi matin, la centrale est passée sous le contrôle total des forces russes. «L’autorité régionale ukrainienne a confirmé dans un message sur Facebook que les forces russes s’étaient emparées de la centrale et a déclaré que le personnel contrôlait l’état des unités électriques pour s’assurer qu’elles pouvaient fonctionner en toute sécurité», relate l’agence de presse Reuters.

Selon les informations, la centrale n’a pas été affectée par les combats et l’incendie n’a atteint aucun équipement essentiel. De son côté, l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a lancé un appel à l’arrêt de l’usage de la force et a mis en garde contre un grave danger si des réacteurs étaient touchés. L’agence internationale a expliqué que les équipements essentiels n’auraient pas été affectés et que le personnel de la centrale prenait des mesures d’atténuation.

«Aucun changement n’a été signalé dans les niveaux de radiation de la centrale», a précisé l’autorité de régulation ukrainienne, comme on peut le lire dans le communiqué de l’AIEA. L’AFP rappelle qu’il s’agit de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, avec une capacité totale de près de 6 000 mégawatts, assez pour fournir en électricité environ quatre millions de foyers. En temps normal, le site produit un cinquième de l’électricité du pays et près de la moitié de son énergie nucléaire.