La Russie ordonne à ses forces de frapper « prioritairement » les missiles à longue portée de l’Ukraine

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a ordonné à une partie de ses forces de se concentrer sur la destruction des systèmes de missiles à longue portée et d’artillerie de l’Ukraine, lors d’une visite aux troupes en territoire occupé.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a ordonné aux généraux de détruire en priorité les missiles à longue portée et les armes d’artillerie de l’Ukraine, après que des armes fournies par l’Occident ont été utilisées pour frapper les lignes d’approvisionnement russes. Shoigu, l’un des plus proches alliés de Poutine, a inspecté le groupe Vostok qui combat en Ukraine, a déclaré le ministère de la défense.

M. Shoigu a « ordonné au commandant de donner la priorité aux missiles à longue portée et aux armes d’artillerie de l’ennemi », a déclaré le ministère de la défense. Le ministère a précisé que ces armes étaient utilisées pour bombarder les zones résidentielles du Donbas sous contrôle russe et pour incendier délibérément des champs de blé et des silos de stockage de céréales. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les rapports des deux parties sur le champ de bataille.

Le service de presse Zvezda a montré Shoigu, en uniforme de combat, s’exprimant aux côtés du vice-ministre de la Défense Yunus-Bek Yevkurov. Les États-Unis et leurs alliés ont fourni des milliards de dollars d’armement à l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie le 24 février, y compris des armes à longue portée qui, selon Kiev, commencent à être utiles sur le champ de bataille. L’Ukraine affirme avoir mené une série de frappes réussies sur 30 plateformes logistiques et de munitions russes, en utilisant plusieurs systèmes de roquettes à lancement multiple récemment fournis par l’Occident.

Moscou a mis l’accent sur ses attaques contre les armes fournies par l’Occident lors des réunions d’information du ministère de la défense, et accuse l’Ukraine d’utiliser des armes à longue portée pour frapper les zones résidentielles dans les régions du Donbas contrôlées par les séparatistes. Le chef des séparatistes, Denis Pushilin, a déclaré jeudi que deux personnes avaient été tuées lorsque les forces ukrainiennes ont bombardé une gare routière dans la ville de Donetsk, tenue par les séparatistes, dans l’est de l’Ukraine.