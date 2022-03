La Russie n’a pas intention d’annexer l’Ukraine, mais nous achèverons la démilitarisation de l’Ukraine

Près de deux semaines après que les forces russes sont entrées en Ukraine sur ordre du président Vladimir Poutine, le porte-parole du Kremlin a assuré que la Russie terminerait ce qu’elle a commencé.

Dans un entretien avec l’agence de presse Reuters, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a assuré que la Russie achèvera la démilitarisation de l’Ukraine. Une déclaration faite alors que les troupes russes avancent toujours dans le pays et ont pris le contrôle de plusieurs villes. « Nous terminons vraiment la démilitarisation de l’Ukraine. Nous allons la terminer. Mais le principal est que l’Ukraine cesse son activité militaire. Ils devraient arrêter leur action militaire et alors personne ne tirera », a-t-il déclaré.

Le porte-parole a également indiqué que l’intention de Moscou n’a jamais été d’intégrer l’Ukraine en tant que territoire russe et que le pays restera indépendant et souverain. « Ils devraient apporter des amendements à leur constitution selon lesquels l’Ukraine rejetterait tout objectif d’entrer dans un bloc. Nous avons également parlé de la manière dont ils devraient reconnaître que la Crimée est un territoire russe et qu’ils doivent reconnaître que Donetsk et Lougansk sont des États indépendants. Et ça va s’arrêter dans un instant », a ajouté Peskov.

Le 24 février, la Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine après que les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL) ont lancé un appel à l’aide pour se défendre contre les forces ukrainiennes. La veille, le président Vladimir Poutine avait en amont, reconnu officiellement ces deux républiques comme indépendantes.

Vladimir Poutine a appelé son opération militaire en Ukraine « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans ». Pour cela, selon lui, il est prévu de procéder à « la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine », de traduire en justice tous les criminels de guerre responsables de « crimes sanglants contre des civils » dans le Donbass.