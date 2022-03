La Russie n’a jamais demandé de l’aide militaire à la Chine, Pékin dénonce la mauvaise foi des américains

Alors que plusieurs responsables américains ont informé les médias que la Russie demandait de l’aide militaire à la Chine pour son opération en Ukraine, Pékin est monté au créneau pour apporter un démenti formel à ces allégations.

Plusieurs médias américains ont été tuyautés par des responsables aux États-Unis de manière anonyme dimanche, qui ont indiqué que Moscou avait recherché du matériel militaire auprès de la Chine depuis le début de l’invasion. Cette information a fait le tour du monde suscitant la réaction de la Chine.

Lundi, lors de son point de presse quotidien, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré aux journalistes que « la partie américaine a diffusé une désinformation malveillante contre la Chine sur la question ukrainienne avec de sinistres intentions », en ce qui concerne une implication chinoise dans l’opération militaire russe en Ukraine.

« La position de la Chine sur la question ukrainienne est cohérente et claire, et la Chine a joué un rôle constructif dans la promotion des pourparlers de paix », a-t-il déclaré. « Il est impératif que toutes les parties fassent preuve de retenue et apaisent les tensions, et non ajoutent de l’huile sur le feu », a souligné le porte-parole.

La Chine achète généralement des armes à la Russie, et non l’inverse, mais Moscou à une résistance en Ukraine et pourrait chercher à combler certaines de ses pertes alors que les pays occidentaux fournissent des armes et d’autres fournitures à Kiev.