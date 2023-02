La Russie « n’a aucune chance de gagner » la guerre, dit Zelensky à Joe Biden

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré lundi que la Russie n’avait « aucune chance de gagner » la guerre qu’elle a lancée il y bientôt un an, s’appuyant sur la surprise de son homologue américain Joe Biden à Kiev.

Le président américain Joe Biden a effectué lundi une visite surprise à Kiev, à quelques jours du premier anniversaire de l’invasion russe en Ukraine. Arrivé dans la capitale ukrainienne en train, il a été accueilli par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils se sont rendus au monastère Saint-Michel-au-Dôme-d’Or et ont visité le Mur en la mémoire de ceux qui sont morts pour l’Ukraine. Le président américain a ainsi exprimé son admiration pour la résilience des Ukrainiens face à l’envahisseur. « C’est plus qu’héroïque », a-t-il dit.

« Alors que le monde se prépare à marquer le premier anniversaire de l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie, je suis à Kiev aujourd’hui pour rencontrer le président [Volodymyr] Zelensky et réaffirmer notre engagement inébranlable et indéfectible envers la démocratie, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a déclaré le président américain dans un communiqué.

« J’annoncerai une nouvelle livraison d’équipements essentiels, notamment des munitions d’artillerie, des systèmes antichars et des radars de surveillance aérienne, afin de protéger le peuple ukrainien des bombardements aériens ».

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

Une nouvelle aide de 500 millions de dollars

Lors d’un point presse avec le président Volodymyr Zelensky, il a évoqué 500 millions de dollars d’assistance supplémentaire dont les détails seront annoncés dans les jours à venir. « J’ai pensé qu’il était essentiel qu’il n’y ait aucun doute sur le soutien des Etats-Unis à l’Ukraine », a-t-il encore affirmé au sujet de sa visite dans la capitale ukrainienne.

L’Ukraine a un besoin crucial de munitions de longue portée pour son artillerie et de chars pour s’opposer à une nouvelle offensive russe et pour lancer ses propres assauts et reprendre les territoires occupés par l’armée de Moscou dans l’Est et le Sud.

La Russie n’a « aucune chance de gagner » la guerre

Cette première visite à Kiev de Joe Biden suit celles de nombre de dirigeants européens dans la capitale ukrainienne et celle de Volodymyr Zelensky à Washington en décembre.

Ce dernier l’a saluée comme un « signe extrêmement important de soutien ». Il a aussi dit à la presse, en compagnie du président américain, que les deux hommes voulaient discuter « de comment gagner (la guerre) cette année ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que la Russie n’avait « aucune chance de gagner » la guerre qu’elle a lancée il y bientôt un an, s’appuyant sur la visite surprise de son homologue américain Joe Biden à Kiev.

Les nouvelles livraisons d’armes promises par Joe Biden à cette occasion constituent un « signal sans équivoque que les tentatives russes de gagner n’auront aucune chance », a déclaré Volodymyr Zelensky.