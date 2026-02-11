La Russie menace de contre‑mesures en cas de militarisation du Groenland

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti mercredi que Moscou réagirait si des puissances occidentales accroissaient leur implantation militaire au Groenland. Lors d’une intervention devant le Parlement russe, il a mis en garde contre des réponses destinées à contrer toute mise en place d’infrastructures visant la Russie.

Selon lui, une éventuelle « militarisation » de l’île — c’est-à-dire l’installation de capacités susceptibles de menacer les intérêts russes — entraînerait des mesures adaptées de la part de la Russie, y compris des moyens comportant une dimension militaire et technologique. Il a insisté sur le fait que ces réactions seraient proportionnées à la nature des dispositifs déployés.

Cette déclaration s’inscrit dans un contexte de tensions accrues autour des espaces arctiques et stratégiques, où la présence accrue de forces étrangères suscite des préoccupations sécuritaires chez Moscou. Le Groenland, du fait de sa position géographique, est régulièrement évoqué dans les discussions sur la projection de puissance et la surveillance des zones polaires.

Dimensions diplomatiques et militaires

Sur le plan diplomatique, un tel avertissement vise probablement à dissuader des initiatives de renforcement militaire en soulignant le risque d’escalade. Sur le plan opérationnel, la référence à des « moyens à caractère militaire et technologique » laisse entendre que la riposte pourrait combiner des réponses politiques, des évolutions dans la posture des forces et des capacités techniques sans pour autant détailler lesquelles.

Les propos de Lavrov pourraient également influencer les calculs des alliés occidentaux et des États nordiques concernés par la sécurité dans l’Arctique. En attendant, les déclarations montrent la fermeté de la position russe sur toute présence susceptible d’être perçue comme dirigée contre ses intérêts, et dessinent un cadre de tension où chaque mouvement stratégique est attentivement scruté.