La Russie informe les Etats-Unis du démarrage de ses exercices nucléaires annuels

La Russie a notifié les Etats-Unis d’exercices nucléaires « de routine », sur fond de craintes de la communauté internationale qu’elle pourrait recourir à l’arme nucléaire dans sa guerre contre l’Ukraine, a indiqué mardi le département d’Etat.

La Russie a notifié aux États-Unis, mercredi, le démarrage de ses exercices nucléaires annuels, qui comprendront le lancement de missiles capables de transporter des ogives nucléaires, ont déclaré deux responsables américains. Les deux responsables ont expliqué que ces exercices annuels »de routine » auront lieu au moment où la Russie évoque fréquemment dans ses discours, le recours aux armes nucléaires en Ukraine, a rapporté CBS News.

Citant un haut responsable militaire, le média a affirmé que les exercices nucléaires russes baptisés « Tonnerre » impliquent généralement des exercices à grande échelle de forces nucléaires stratégiques, dont le lancement de missiles. Les manœuvres russes coïncident avec les exercices de dissuasion nucléaire « Steadfast Noon » de l’OTAN, lancées le 17 octobre en Belgique, et qui se poursuivront jusqu’au 30 octobre, avec la participation de 14 pays.

Notons que l’OTAN avait déclaré, le mois courant, que les exercices de dissuasion nucléaire annuels baptisés « Steadfast Noon », « contribuent à assurer la sûreté et la sécurité de la dissuasion nucléaire de l’alliance ». De son côté, le Secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’OTAN « suivra de près » le déroulement de ces exercices russes et « restera vigilante quant aux éventuelles menaces nucléaires et discours dangereux émanant de la partie russe ».