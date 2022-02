La Russie évacue ses hommes de la Centrafrique pour les déployer en Europe de l’est (Média)

La Russie serait en train de rapatrier certains de ces éléments de Centrafrique dans le cadre des tensions entre Moscou et l’Ukraine, rapporte le Daily Beast.

Selon les rapports, la Russie serait en train d’évacuer ses instructeurs militaires présentés par les occidentaux comme des éléments du groupe militaire privé Wagner. Le Daily Beast estime que les combattants rapatriés devraient aller renforcer les rangs des milliers de soldats russes parqués à la frontière ukrainienne dans l’éventualité d’une guerre avec les européens.

Le média cite deux officiers de l’armée centrafricaine, qui auraient indiqué que la Russie avait déjà fait partir des dizaines d’hommes du pays en janvier et que d’autres partiraient dans les prochaines semaines pour l’Europe de l’Est. « Habituellement, quand nous entendons dire que certains sont partis, nous découvrons qu’ils ne sont qu’une poignée – parfois cinq ou six personnes en un mois », a déclaré un responsable de la CAR cité par The Daily Beast. « C’est la première fois que nous entendons dire que des dizaines sont partis en un mois », a-t-il ajouté.

Cependant, c’est la première fois que les Russes partent en grand nombre depuis leur arrivée. Les hommes seraient originaires de Russie, d’Ukraine et de Biélorussie et donc, « retournent d’où ils viennent ». « Leurs superviseurs nous ont spécifiquement dit qu’une vingtaine de Russes sont partis en janvier pour l’Europe de l’Est. Ce que nous comprenons, c’est que les Russes qui sont partis, et ceux qui partiront plus tard, le font dans le cadre de leur politique de rotation des affectations et qu’ils seraient remplacés en temps voulu », a déclaré le Daily Beast citant un autre responsable militaire.