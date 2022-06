La Russie « Etat parrain du terrorisme », Macron ne reprend pas Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé mardi que la Russie soit reconnue comme « Etat parrain du terrorisme », au lendemain d’une frappe russe sur un centre commercial ayant fait au moins 18 morts, selon Kiev.

« Seuls des terroristes complètement fous, qui ne devraient pas avoir de place sur Terre, peuvent frapper aux missiles sur des objectifs civils. (…) La Russie doit être reconnue comme Etat parrain du terrorisme. Le monde peut et donc doit arrêter la terreur russe », a écrit M. Zelensky sur Telegram.

Ce mardi, alors qu’il s’exprimait devant le pupitre à lui réserver au sommet du G7, Emmanuel Macron s’est abstenu de qualifier la Russie d’Etat finançant le terrorisme. « Nous n’avons pas besoin de quelque qualification que ce soit pour porter ces sanctions » contre Moscou, a répondu à l’issue du sommet du G7 le président français à une question sur la Russie, « Etat finançant le terrorisme ».

« NOUS SANCTIONNONS LA RUSSIE, MAIS NOUS N’AVONS PAS BESOIN DE QUALIFICATIF POUR ÉTABLIR CES SANCTIONS. C’EST À LA JUSTICE de LE FAIRE », APPUIE EMMANUEL MACRON.

Le Groupe des sept (G7), est un groupe de discussion et de partenariat économique de sept pays réputés en 1975 pour être les plus grandes puissances avancées du monde qui détiennent environ les 2/3 de la richesse nette mondiale puis 45 % en 2019 : Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni.