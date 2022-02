La Russie et la Biélorussie évaluent leur coopération militaire

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue de la Biélorussie Alexandre Loukachenko, ont discuté ce vendredi, des développements dans la région et évaluer la coopération militaire.

Le président russe Vladimir Poutine a eu une réunion avec le président de la République de Biélorussie Alexandre Loukachenko au Kremlin. La discussion a porté sur le développement ultérieur des relations russo-biélorusses de partenariat stratégique et d’alliance, ainsi que sur les problèmes actuels de la sécurité européenne.

« Bien sûr, comme c’est notre première réunion cette année, je tiens à souligner que l’année dernière a été assez productive pour nous. Premièrement, nous avons fait des progrès significatifs dans la construction de l’État de l’Union : nos collègues y ont travaillé en étroite collaboration et ont préparé 28 bons programmes », a déclaré le président Poutine. En fait, ajoute le chef de Kremlin, le développement est en cours dans bon nombre de ces domaines depuis un certain temps. « Nous venons de mettre à jour ces 28 programmes, ce que nous avions prévu de faire auparavant. Nous avons adopté le concept de politique migratoire et la doctrine militaire. En général, beaucoup de travail a été fait ».

Cependant, souligne Vladimir Poutine, l’économie en développement actif est notre principale cause de joie. « J’ai regardé et nous avons une croissance assez importante : plus de 30 %, 35 ou même plus de 38 %, et près de 35 milliards de dollars de commerce ».

« C’est pourquoi je crois que nous agissons et avançons dans la bonne direction. Nous allons discuter de tout cela aujourd’hui. Et, bien sûr, nous discuterons des développements dans la région et évaluerons notre coopération militaire : en ce moment, nos exercices militaires sont dans la phase active », a annoncé le chef d’Etat russe.