Les forces russes ont détruit un entrepôt de missiles antinavires Harpoon sur un site industriel à Odessa avec ses missiles à longue portée, et ont utilisé des armes terrestres pour détruire un lanceur HIMARS et un véhicule de réapprovisionnement, a rapporté dimanche le porte-parole du ministère de la Défense. « Un entrepôt de missiles antinavires Harpoon fournis à l’Ukraine par les pays de l’OTAN a été détruit avec des missiles à longue portée de haute précision [russes] sur un site industriel à Odessa », a déclaré le lieutenant général Igor Konashenkov.

Selon le ministère russe de la Défense, les forces aérospatiales de Moscou ont éliminé 4 postes de commandement, dont un bataillon de la 59e brigade d’infanterie mécanisée et du 242e bataillon de la 241e brigade de défense territoriale près de Dergachi dans la région de Kharkiv. En outre, l’aérospatiale russe a détruit 6 dépôts de munitions près de Bondarnoye et Vasyukovka en RPD, Malinovka en Zaporizhzhia, et dans les régions de Sumy.