La Russie, « amie » de l’Afrique, met fin à l’accord sur les céréales ukrainiennes

La Russie a déclaré mettre fin à un accord de guerre sans précédent qui permettait l’acheminement de céréales de l’Ukraine vers des pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie où la faim est une menace croissante.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé l’arrêt de l’accord lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, ajoutant que la Russie reviendrait à l’accord lorsque ses demandes seraient satisfaites. « Lorsque la partie de l’accord sur la mer Noire concernant la Russie sera mise en œuvre, la Russie reprendra immédiatement la mise en œuvre de l’accord », a déclaré M. Peskov.

C’est la fin d’un accord décisif que les Nations unies et la Turquie ont négocié l’été dernier alors que la Russie a envahi son voisin il y a près d’un an et demi. Lors du Forum de sécurité, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) la semaine dernière, le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a déclaré : « il est essentiel que nous prolongions et élargissions l’Accord de la mer Noire, à laquelle la Russie menace de mettre fin une fois de plus le 18 juillet. Depuis sa signature le 22 juillet dernier, l’initiative sur les céréales en mer Noire a permis d’exporter près de 33 millions de tonnes de céréales d’Ukraine malgré la guerre.

Risque d’envolée des prix en Afrique

Les céréales ukrainiennes partent en majorité dans les pays riches et dans les pays émergents mais la détente sur les prix qu’a permis l’accord de juillet et que pérennise sa prolongation se fait ressentir principalement en Afrique et dans les pays à bas revenus. Cette suspension aura comme conséquence directe une hausse des prix en Afrique, surtout pour un pays comme l’Égypte qui dépend à 80 % du blé russe et du blé ukrainien. Le 18 mars dernier, l’Ukraine assurait le maintien des livraisons « aux pays les plus nécessiteux d’Afrique » si l’accord n’était pas prolongé à l’issue de cette durée.

Le président russe, Vladimir Poutine, avait également assuré le maintien des livraisons à l’Afrique en céréales, même si l’accord sur les exportations ukrainiennes n’était pas reconduit à l’issue de ces deux mois. « Si nous décidons en fin de compte de ne pas prolonger cet accord dans 60 jours, alors nous sommes prêts à livrer depuis la Russie gratuitement tout le volume qui était destiné ces derniers temps aux pays les plus nécessiteux d’Afrique », a-t-il déclaré lors d’un discours à Moscou devant des responsables africains.