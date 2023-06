La Russie adopte une loi interdisant le changement de sexe

- Publicité-

Dans un tournant conservateur, les députés russes ont voté en faveur d’une loi interdisant les interventions chirurgicales et les changements d’état civil liés au changement de sexe en Russie. Cette décision a suscité des inquiétudes parmi les défenseurs des droits LGBTQ+ et a ravivé le débat sur les droits individuels et la diversité en Russie.

Ce mercredi, la Douma d’État, la chambre basse du parlement russe, a approuvé en première lecture un projet de loi controversé interdisant les interventions chirurgicales et les changements d’état civil liés au changement de sexe. Cette décision intervient dans un contexte de virage conservateur au Kremlin et soulève de sérieuses préoccupations concernant les droits des personnes transgenres et la diversité en Russie.

Selon le communiqué officiel publié par la Douma, le projet de loi vise à interdire les interventions médicales destinées à changer de sexe, ainsi que les enregistrements officiels des changements de sexe sans intervention médicale. Cela signifie que les personnes transgenres en Russie seraient désormais privées de la possibilité de modifier leur état civil pour correspondre à leur identité de genre.

- Publicité-

Les défenseurs des droits LGBTQ+ et les militants des droits de l’homme ont vivement critiqué cette initiative, la qualifiant de violation flagrante des droits fondamentaux des personnes transgenres. Ils affirment que cette loi porte atteinte à l’autonomie et à la dignité des individus en leur refusant le droit de vivre conformément à leur identité de genre.

Ces dernières années, la Russie a adopté plusieurs mesures politiques conservatrices, notamment une législation restreignant la liberté d’expression et la répression des mouvements LGBTQ+. Cette nouvelle loi renforce cette tendance inquiétante, érodant davantage les droits des minorités sexuelles dans le pays.

Les organisations internationales de défense des droits de l’homme ont également exprimé leur préoccupation face à cette évolution en Russie. Elles ont appelé le gouvernement russe à respecter les droits fondamentaux de toutes les personnes, indépendamment de leur identité de genre, et à garantir leur protection contre toute forme de discrimination.