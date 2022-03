« La Russie a le pouvoir de remettre tous nos impétueux ennemis à leur place », Dmitri Medvedev

Plus tôt, le président russe Vladimir Poutine a indiqué que les sanctions occidentales contre son pays allaient impacté plutôt le monde entier y compris les occidentaux eux-mêmes. C’est « la planète entière qui doit payer le prix des ambitions de l’Occident et de ses tentatives de conserver à tout prix sa domination en voie de disparition », a déclaré Poutine.

Alors que la guerre continue de faire rage en Ukraine et que les Etats-Unis et l’Europe, visiblement attisent le conflit en envoyant des armes à l’Ukraine, plutôt que de privilégier les pourparlers, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a envoyé jeudi un avertissement aux États-Unis.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.