« La Russie a de l’argent pour remplir ses obligations, y compris envers les créanciers extérieurs », ministre russe des Finances

La Russie dispose d’un mécanisme qui lui permet de remplir ses obligations sur ses dettes extérieures en toutes circonstances, a déclaré le ministre russe des Finances, Anton Silouanov.

« La Russie a de l’argent pour remplir ses obligations, y compris envers les créanciers extérieurs. Le problème est d’effectuer des paiements. Étant donné que nos obligations en Europe sont gérées en devises étrangères et que les comptes en devises du ministère des Finances et les réserves de la Banque centrale sont gelés, certains problèmes peuvent surgir. De plus, nous avons un mécanisme qui nous permet de remplir les obligations de la Fédération de Russie sur ses dettes extérieures en toutes circonstances », a déclaré Anton Silouanov dans une interview à la première chaîne de télévision russe.

« Premièrement, nous avons déjà effectué deux paiements en devises, et ces paiements ont été effectués à partir de nos comptes en devises, qui étaient soumis à des restrictions. Deuxièmement, si nous sommes empêchés d’utiliser ce mécanisme, alors conformément à la procédure acceptée, nous allons transférer à nos créanciers des sommes en roubles sur des comptes ouverts en Russie », a dit le ministre.

Durcir les sanctions

Vendredi, le président américain Joe Biden a annoncé son intention de durcir les sanctions contre la Russie. À ce jour, la Russie est déjà frappée des « sanctions les plus sévères et les plus rigoureuses de l’histoire mondiale ». « Et d’autres suivront », a affirmé le président dans un discours conjoint avec le président polonais Andrzej Duda dans la ville de Rzeszow, près de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine.

Dans le même temps, Joe Biden a évoqué la nécessité d’augmenter l’aide humanitaire à l’Ukraine. « Nous devons continuer à intensifier cette aide en étroite coordination avec le gouvernement ukrainien », a-t-il déclaré.

La contre-mesure russe toujours attendue

Bien que la Russie n’ait pas encore commencé activement à introduire des mesures de rétorsion, les sanctions contre la Russie ont déjà conduit à des hausses de prix, des pénuries de carburant et d’électricité, ainsi qu’au risque de famine dans de nombreux pays à travers le monde entier en raison de la menace de la sécurité alimentaire, a déclaré vendredi le directeur du Département de la coopération économique du ministère russe des Affaires étrangères, Dmitri Biritchevski.

« Malgré le fait que la Russie n’ait pas encore commencé à engager des contre-mesures, […] l’impact clé négatif de toute cette folie de sanctions est l’augmentation des prix de l’énergie, c’est une pénurie d’électricité, une pénurie d’énergie et un impact important sur la sécurité alimentaire, le risque de famine dans de nombreux pays du monde », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision Rossiya 24.

Selon M. Biritchevski, les auteurs de ces restrictions « ne comprennent pas tout à fait le degré d’intégration de la Russie dans l’économie mondiale ». « En plus de la contribution russe connue à la fourniture d’énergie et de nourriture, les entreprises nationales participent activement à de nombreuses chaînes de production, dans lesquelles nous sommes irremplaçables », a souligné le chef du département.

Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé la tenue d’une opération militaire spéciale en Ukraine en réponse à l’appel à l’aide des dirigeants des républiques du Donbass. Il a souligné que les projets de Moscou ne comprenaient pas l’occupation des territoires ukrainiens, l’objectif étant la démilitarisation et la dénazification du pays. En réponse, les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres États ont déclaré qu’ils imposaient des sanctions contre des personnes physiques et morales russes.

Avec TASS