« La rencontre Yayi Talon ne doit pas être une rencontre banale », Sadikou Alao

Une rencontre de travail est annoncée pour ce lundi 27 Novembre 2023 entre le président Patrice Talon et l’ancien président Boni Yayi avec 3 responsables de sa formation politique. L’évènement suscite beaucoup d’intérêts auprès du président de GERDESS-Afrique, Sadikou Alao qui souhaite qu’il s’inscrive dans le cadre de la remise en marche du pays vers la normalité politico-économique et sociale.

La rencontre annoncée entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boni Yayi pour ce lundi, ne doit pas être une rencontre banale. C’est du moins le souhaite du président de GERDESS-AFRIQUE, Me Sadikou Alao. Intervenant dans un appel vidéo sur Reporter Bénin Monde, le défenseur des droits humains reste optimiste sur cette rencontre qui ne doit pas être une rencontre d’hypocrisie politique.

« Il s’agit d’une rencontre des plus grandes personnalités de notre pays: l’ancien président et l’actuel président. Ce qui est très important pour nous. Je sais que ces deux grands se sont rencontrés plusieurs fois, mais le moment choisi pour cette présente rencontre est très important pour notre pays« , a confié Sadikou Alao.

Concernant le moment, le président de GERDESS-AFRIQUE rappelle que le Bénin est à peu près de deux ans des prochaines élections. Si les deux grandes personnalités du pays décident de se rencontrer à ce moment précis, il faut que cette rencontre soit à la taille de la grandeur qu’ils représentent, de l’espoir et de l’espérance que nourrissent les béninois.

…Une rencontre qui doit s’inscrire dans le cadre de la remise en marche du Bénin

La rencontre de ce lundi entre le président Patrice Talon et l’ancien président Boni Yayi ne doit pas être une rencontre banale. « Il faut que ça soit une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la remise en marche de notre pays vers la normalité politico-économique et sociale«

Pour Sadikou Alao, la rencontre de ce jour, doit être une rencontre très importante où de nobreux problèmes doivent trouver à cette occasion solution. « Il faut que les décisions annoncées soient aussi grandes que l’espoir du peuple.

« Il faut leur suggérer de résoudre nos grands problèmes car nous nous sommes du peuple et ce peuple souhaite que d’une part qu’il n’y ait plus de détenus politiques au Bénin et qu’e, cette journée ces personnes détenues soient immédiatement libérées et par la suite amnistiées.« , a suggéré Sadikou Alao.

Le défenseur des droits humains souhaite également que toute poursuite soit cesser contre les personnes exilées et qu’on parvienne à la normalité. Pour que le Bénin devienne un pays normal, Sadikou Alao suggère que les béninoises et les béninois se retrouvent pour se réconcilier.

« Je suis certains que les deux président y pensent. Et s’ils y pensent, qu’ils sachent que nous sommes derrière eux. Nous sommes d’accord avec cette perspective. Notre pays doit devenir un pays normal« , a-t-il fait savoir.

