Bénin : Abdoulaye Bio Tchané élu président du Conseil économique et social

Abdoulaye Bio Tchané est le nouveau président du Conseil économique et social (CES). Son élection intervient dans le cadre de l’installation de la nouvelle mandature de cette institution, dont les missions ont été élargies par une réforme adoptée en 2024.

Le Conseil économique et social (CES) a un nouveau président. Réunis ce mercredi 22 juillet, pour la mise en place du bureau de la nouvelle mandature, les conseillers ont porté leur choix sur Abdoulaye Bio Tchané, ancien ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale.

Sa désignation confirme les attentes qui entouraient sa nomination comme membre du CES au niveau national par le président de la République. Économiste de formation, Abdoulaye Bio Tchané possède une longue carrière dans les administrations publiques béninoises et les institutions financières internationales.

Avant son arrivée à la tête du CES, il a occupé plusieurs hautes fonctions, notamment celles de ministre de l’Économie et des Finances, de président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) par intérim et de directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (FMI). Au cours de la dernière décennie, il a dirigé le ministère du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, où il a piloté plusieurs réformes économiques et programmes de développement.

Son élection intervient dans un contexte marqué par la profonde réforme du Conseil économique et social. La loi n° 2024-26 du 17 juillet 2024 a redéfini les missions de l’institution et renforcé sa présence sur l’ensemble du territoire national à travers une nouvelle organisation.

Le CES est désormais appelé à jouer un rôle plus actif dans le débat public. Il est chargé d’émettre des avis et des recommandations sur les politiques économiques, sociales, culturelles et environnementales. L’institution peut également être consultée sur des questions liées au coût de la vie, à la promotion de la production nationale, à la cohésion sociale ou encore à la prévention et au règlement des conflits.

Dans cette nouvelle configuration, le président du CES est appelé à assurer le fonctionnement de l’institution et à coordonner ses travaux. Les avis formulés par le Conseil sont destinés à éclairer les pouvoirs publics sur les grandes questions de développement et les préoccupations exprimées par les populations.