La RDC qualifiée pour le tournoi UNIFFAC de football

La sélection de la République démocratique du Congo a décroché son billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans en battant la Centrafrique 2-1, lors de la troisième journée du tournoi de l’UNIFFAC.

Les jeunes Congolais ont pris l’avantage peu avant la demi-heure de jeu grâce à Exaucé Titi, qui a trouvé le chemin des filets à la 27e minute. Le second but est intervenu au retour des vestiaires : Lithofe Ntali a creusé l’écart à la 50e minute, offrant ainsi une marge précieuse à son équipe.

Malgré une réduction du score par les Centrafricains en fin de partie, la RDC a su conserver son avance et s’imposer. La prestation collective et la maîtrise tactique dont ont fait preuve les joueurs ont été déterminantes pour empocher cette qualification.

Une portée historique pour cette génération

Ce succès représente une étape importante pour cette promotion congolaise des moins de 17 ans, qui voit sa campagne couronnée par une qualification continentale. La performance met en lumière le travail effectué en amont et projette ces jeunes talents sur la scène africaine.

Place désormais à la préparation en vue de la phase finale de la CAN U17, où la RDC tentera de confirmer les promesses affichées lors de ce tournoi régional. Les prochaines semaines seront consacrées à peaufiner les automatismes et à préparer l’équipe aux exigences du rendez-vous continental.