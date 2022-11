La RDC expulse la journaliste française Sonia Rolley

Convoquée ce mercredi, et brièvement gardée par la DGM, la Direction générale des Migrations, à Kinshasa, la journaliste française Sonia Rolley, correspondante de Reuters et ex-collaboratrice de RFI, a été expulsée par les autorités de la République Démocratique du Congo (RDC).

Invitée à se présenter à la DGM, la journaliste française Sonia Rolley a répondu à l’invitation de la Direction générale des Migrations. Selon le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme en République démocratique du Congo (BCNUDH), elle a été brièvement détenue ce matin, puis conduite manu militari à l’aéroport pour quitter le pays, alors qu’elle disposait d’un visa de séjour temporaire en attente de son accréditation.

BCNUDH s’inquiète des conditions dans lesquelles cette expulsion a eu lieu et invite les autorités congolaises au respect des procédures en vigueur et à la protection des journalistes. Selon RFI, les autorités congolaises n’ont notifié aucun motif à Sonia Rolley qui a été placée dans un vol à destination de Paris via Addis Abeba.

L’agence Reuters assure qu’elle « continuera de couvrir l’actualité au Congo de manière indépendante et impartiale ». Pour rappel, Sonia Rolley a réalisé par le passé, l’enquête Congo Hold up, qui avait révélé d’importants détournements d’argent public dans le pays, et lui avait attiré des inimitiés de politiques et d’affairistes congolais.