La RDC accepte de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière expulsés du Royaume-Uni

Après des échanges soutenus entre les deux capitales et sous l’effet d’une pression importante exercée par les autorités britanniques, Londres et Kinshasa ont signé un accord portant sur la gestion des expulsions de ressortissants congolais.

Après des échanges soutenus entre les deux capitales et sous l’effet d’une pression importante exercée par les autorités britanniques, Londres et Kinshasa ont signé un accord portant sur la gestion des expulsions de ressortissants congolais.

Les négociations, décrites comme intenses, ont abouti à un texte officiel scellant les engagements réciproques des gouvernements britannique et congolais.

Selon les termes de cet accord, la République démocratique du Congo s’est engagée à organiser le retour sur son sol de ses nationaux en situation irrégulière qui font l’objet d’une expulsion depuis le Royaume-Uni.

Publicité

Le dispositif convenu concerne spécifiquement les personnes dépourvues de papiers administratifs expulsées du territoire britannique vers la RDC.

La formulation de l’engagement implique que les autorités congolaises prendront en charge le rapatriement de ces ressortissants décidés par les autorités du Royaume-Uni.