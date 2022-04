La provocation à Boutcha vise à faire échouer les négociations russo-ukrainiennes, Sergueï Lavrov

L’objectif de la provocation « mensongère » dans la ville ukrainienne de Boutcha est de faire échouer les négociations russo-ukrainiennes, a déclaré ce mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« Quelle est la raison pour cette provocation ouvertement mensongère dont la véracité ne peut pas être justifiée? Nous avons tendance à penser que la raison réside dans la volonté de trouver un motif pour faire échouer les négociations en cours et de le faire au moment où un espoir, quoique faible, est apparu », a indiqué le ministre.

Selon lui, pour la première fois de toute la période de contacts entre les délégations, « la partie ukrainienne a proposé une vision écrite de ce à quoi pourrait ressembler l’accord » dans la partie qui concernait le statut de L’Ukraine et les garanties de sécurité lors des pourparles à Istanbul. « Pour la première fois, la partie ukrainienne a mis sur papier sa volonté de déclarer son État neutre, non aligné, non nucléaire, et pour la première fois a déclaré qu’elle était prête à refuser de déployer des armes d’États étrangers sur son territoire et à mener sur son territoire avec la participation de militaires étrangers », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.

Le 3 avril, le ministère de la Défense russe a rejeté les accusations ukrainiennes du meurtre de civils dans la localité de Boutcha, dans la région de Kiev. Il a rappelé que l’armée russe s’était complètement retirée de Boutcha le 30 mars, tandis que les « preuves de crimes » n’avaient fait leur apparition que trois jours plus tard, avec l’arrivée d’agents du Service de sécurité ukrainien. Le ministère russe a également souligné que le 31 mars, le maire de Boutcha, Anatoli Fedorouk, avait confirmé dans son message vidéo qu’il n’y avait pas de militaires russes dans la ville, sans mentionner de cas d’habitants fusillés dans les rues. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a qualifié la situation à Boutcha d' »attaque d’infox ».

« Aucun civil tué »

Aucun civil n’a été blessé quand les militaires russes se trouvaient dans la ville ukrainienne de Boutcha, les sorties de la ville n’étaient pas bloquées, a déclaré ce mardi lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU le représentant permanent de la Russie auprès de l’organisation mondiale Vassili Nebenzia.

« Toutes les unités des forces armées russes ont quitté Boutcha le 30 mars comme un geste de bonne volonté, au lendemain de la série des négociations russo-ukrainiennes en présentiel en Turquie », a-t-il indiqué. « Quand la ville était sous le contrôle des militaires russes, aucun civil n’a été visé par aucune violence », a souligné le diplomate en ajoutant que les sorties de la ville n’étaient pas bloquées.

Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, a organisé lundi une conférence de presse d’urgence suite au refus de la présidence britannique du Conseil de sécurité d’accepter deux demandes russes d’organiser une réunion sur les événements de Boutcha. Les diplomates russes ont présenté au cours de la conférence de presse des vidéos tournées à Boutcha immédiatement après le départ des militaires russes: il n’y avait pas de corps dans les rues, alors que les militaires ukrainiens et le maire de la ville parlaient heureux de leur victoire et n’évoquaient aucun meurtre.

