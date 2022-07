« La polygamie est une réalité divinement biblique», Gédéon de la Tchetchouvah défend la polygamie

Depuis quelques jours, le débat sur la polygamie fait fureur en Côte d’Ivoire. Dans cette foulée, l’homme de Dieu Gédéon de la Tchetchouvah s’est aussi prononcé. A l’en croire, cette pratique est une prescription divine.

En effet, le Député Yacouba Sangaré a récemment levé un coin de voile sur une loi portant sur le mariage. Au cours d’une conférence de presse le jeudi 07 juillet 2022, l’Honorable a expliqué qu’il s’agit d’une « proposition de loi modifiant et complétant la loi no 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage ».

Dès lors, cette proposition du député ivoirien fait couler d’encre et salive sur la toile. Le Pasteur Gédéon de la Tchetchouvah, connu pour ses sorties fracassantes a donné son point de vue sur cette proposition. « La polygamie est une réalité divinement biblique à laquelle le saint peuple de Dieu dit Amen et les autres peuples peuvent raconter ce qu’ils veulent », a laissé entendre l’homme de Dieu.

Il a poursuivi en tirant à boulets rouges sur les maitresses des hommes mariés. « Mais il y a un groupe qui devait se taire logiquement, en l’occurrence ces femmes appelées bibliquement concubines et dans notre jargon en Afrique « TCHIZA » : il s’agit là des femmes qui entretiennent des relations clandestines avec des hommes déjà en couple. Et chose paradoxale, ces dernières au grand jour sous les caméras, et au regard du peuple s’érigent en militantes, et même en porte-parole de la confédération des farouches opposantes à la polygamie », a ajouté Gédéon de la Tchetchouvah.

Il a également profité de l’occasion pour s’adresser aux femmes qui font des services dans la maison du Seigneur, tout en leur posant une question. « Dès lors, j’ai une question pour vous servantes de Dieu : êtes-vous sûres, que les Confréries de la sorcellerie ne prennent-elles pas de conseils avec vous avant de mener toute opération ? », s’est-il interrogé.

Par ailleurs, la Ligue des droits de femmes de Côte d’Ivoire et l’Association ivoirienne des droits des femmes pensent que cette proposition de loi est « une provocation ». « Trop, c’est trop ! Ce projet de loi est une provocation aux droits des femmes », ont-elles lâché.