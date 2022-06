La politique énergétique de Poutine frappe de plein fouet les politiques européens (média)

Par sa politique énergétique, le président russe Vladimir Poutine frappe les dirigeants européens là où le bât blesse: les urnes, affirme le Wall Street journal.

« Les élections dans les principaux pays européens sont prévues vers l’hiver, lorsque l’absence du gaz russe dans les maisons et les entreprises se fera sentir particulièrement. L’Allemagne, très dépendante de l’approvisionnement en gaz russe, devra passer par un premier vote dès octobre, aux élections régionales en Basse-Saxe. L’Italie, qui est également un grand importateur de gaz russe, votera aux élections nationales au milieu de l’année prochaine. »

Le journal note que les dirigeants européens ont déjà été contraints d’augmenter les dépenses, tentant d’atténuer le choc des prix pour la population. Le président Emmanuel Macron a ainsi débloqué 28 milliards de dollars supplémentaires pour contenir les prix du gaz et de l’électricité, ainsi que pour accorder des rabais sur l’essence, affirme le média. Jean-Luc Mélenchon, dirigeant de La Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), qui comprend La France insoumise, le Parti socialiste (PS), le Parti communiste français (PCF) et Europe Écologie-Les Verts (EELV), estime que ces mesures sont insuffisantes et prône l’introduction de mécanismes à long terme pouvant concerner les articles de première nécessité. Et « la France n’est pas la seule à dépenser d’énormes sommes pour atténuer les effets de la crise énergétique », constate le Wall Street Journal, rappelant que l’Allemagne, la Grèce et l’Italie s’étaient retrouvées dans une situation semblable.

Le premier tour des élections législatives en France s’est tenu le 12 juin. Selon les résultats, le bloc Ensemble composé du parti au pouvoir Renaissance d’Emmanuel Macron, élu pour un second mandat, et de l’alliance des partis centristes qui le soutiennent a totalisé 25,75% des voix contre 25,66% pour la NUPES. Le second tour se tient ce 19 juin.

Le prix en bourse du gaz en Europe a crevé, le 21 décembre 2021, le plafond des 2.000 dollars pour le millier de mètres cubes, une première dans l’histoire. Le 7 mars dernier, il a frôlé les 3.900 dollars pour redescendre et se trouver aujourd’hui aux alentours de 1.000-1.300 dollars pour 1.000 mètres cubes.