La paix « sera négociée ou obtenue par la force », assure Vladimir Poutine

Vladimir Poutine s’est de nouveau prêté, jeudi 14 décembre, à sa grande conférence de presse télévisée, à laquelle assistent des centaines de journalistes. Interrogé sur la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a déclaré que la paix « sera négociée ou obtenue par la force. »

Interrogé sur les assauts menés par l’armée russe depuis la fin de la contre-offensive avortée des Ukrainiens, le président russe a affiché sa satisfaction. L’armée russe « améliore » ses positions sur quasiment toute la ligne de front en Ukraine, a affirmé Vladimir Poutine.

Il a également révélé jeudi que l’armée russe comptait 617’000 soldats déployés en Ukraine, fournissant pour la première fois une estimation précise des forces actuellement engagées dans l’assaut contre son voisin. Il n’a par contre pas détaillé les pertes depuis le début de son offensive, le 24 février 2022. « Je vous rappelle ce dont nous avons parlé: la dénazification et la démilitarisation de l’Ukraine, son statut de neutralité Vladimir Poutine », président russe.

Concernant l’Ukraine, il a clairement signifié que ses objectifs étaient inchangés: chasser le pouvoir actuel, qu’il qualifie de « nazi », et détruire les capacités militaires de son voisin pro-occidental pour lui imposer une neutralité. Et ajouté que la solution « sera négociée ou obtenue par la force ».

Économie résistante

Il s’est montré tout aussi confiant concernant l’économie. Du fait de la « forte consolidation de la société russe », son pays dispose d’une « marge de sécurité suffisante », affirme-t-il. La « stabilité du système financier et économique du pays » et de « l’augmentation des capacités militaires » de Moscou seront assurées.

Le président dit s’attendre à une croissance du PIB de 3,5% cette année: « Cela signifie que nous avons rattrapé notre retard et que nous avons fait un grand pas en avant ». Après quelques turbulences, l’économie russe semble pour le moment absorber le choc des sanctions, même si leurs effets à plus long terme peuvent être dévastateurs. Moscou continue dans l’immédiat de vendre ses hydrocarbures, engrangeant suffisamment de revenus pour financer l’effort de guerre et orienter l’économie sur la production d’armements et de munitions.