La paix en Ukraine passe par l’établissement d’un «nouvel ordre mondial», selon Moscou

Des négociations de paix sur l’Ukraine ne sont possibles que si elles visent à l’établissement d’un « nouvel ordre mondial » sans domination américaine, a estimé vendredi le ministre russe des Affaires étrangères.

« Les négociations ne peuvent avoir lieu que sur la base de la prise en compte des intérêts russes », a estimé Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, lors d’un déplacement en Turquie. « Il s’agit des principes sur lesquels seront fondés le nouvel ordre mondial », a-t-il ajouté, lors d’une conférence de presse avec son homologue turc, Mevlüt Cavusoglu.

La Russie entend promouvoir une réconciliation entre Ankara et son allié syrien et a convoqué plusieurs réunions, restées jusqu’ici sans résultat. Le président syrien Bachar al-Assad a conditionné toute rencontre avec M. Erdogan à un retrait des forces turques présentes dans le nord de la Syrie pour prévenir les attaques kurdes.

Mais le porte-parole et conseiller diplomatique du président Erdogan, Ibrahim Kalin, a annoncé mercredi une prochaine réunion à Moscou des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays, plus ceux de Russie et d’Iran.

Menace sur l’accord céréalier

Moscou a aussi menacé de remettre en cause l’accord permettant l’exportation des céréales ukrainiennes si rien n’est fait pour lever les obstacles aux exportations d’engrais et de produits alimentaires russes. « S’il n’y a aucun progrès dans la levée des obstacles aux exportations d’engrais et de céréales russes, alors nous nous demanderons si cet accord est nécessaire », a par ailleurs affirmé le chef de la diplomatie russe. L’accord, qui permet d’exporter les céréales ukrainiennes via la mer Noire malgré la guerre, a été prolongé le 19 mars.