La Nigériane hermaphrodite Gbola Girl dévoile brièvement sa poitrine dans une vidéo

Gbola Girl, une Nigériane qui se présente comme hermaphrodite et dont la notoriété remonte à quelques mois après qu’elle ait raconté publiquement vivre avec un organe sexuel à la fois masculin et féminin, a relancé les discussions sur les réseaux sociaux en partageant une nouvelle vidéo.

Gbola Girl, une Nigériane qui se présente comme hermaphrodite et dont la notoriété remonte à quelques mois après qu’elle ait raconté publiquement vivre avec un organe sexuel à la fois masculin et féminin, a relancé les discussions sur les réseaux sociaux en partageant une nouvelle vidéo.

Dans ce court extrait, on voit la personnalité nouer un pagne, le retirer brièvement pour dévoiler une poitrine, puis se rhabiller immédiatement. Elle a assorti la publication de la mention « à voir une fois », indiquant qu’il s’agissait d’un aperçu fugace.

La mise en ligne de la vidéo a déclenché des réactions diverses en ligne : plusieurs internautes ont qualifié le contenu de provocant et ont pointé la multiplication des vidéos à caractère choc sur les plateformes sociales.

Publicité

Vidéo