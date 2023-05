« La neutralité n’est pas la réponse », l’Ukraine invite l’Afrique à le soutenir face à la Russie

- Publicité-

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, en visite en Ethiopie, siège de l’Union africaine (UA), a exhorté les pays africains à cesser d’être neutres dans le conflit en cours avec la Russie et à prendre clairement parti. « Nous essayons d’expliquer à nos amis africains que la neutralité n’est pas la réponse », a déclaré Dmytro Kuleba à la presse à Addis Abeba où il a poursuivi, après le Maroc, sa deuxième tournée en Afrique.

« Car en étant neutre vis-à-vis de l’agression russe envers l’Ukraine, vous étendez cette neutralité à la violation des frontières et aux crimes de masse qui peuvent se produire près de chez vous, si ce n’est vous arriver », a-t-il expliqué. M. Kuleba a rencontré mercredi le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat et le président en exercice de l’organisation panafricaine, le président comorien Azali Assoumani.

Un des sujets « discutés avec nos amis africains est le soutien de l’Ukraine face à l’agression russe », a-t-il expliqué, sans entrer dans le détail de ses entretiens. « En Afrique, des pays et des gens ont de la sympathie pour la Russie, car ils font le lien entre la Russie et le soutien que ces pays ont reçus à l’époque de l’Union soviétique et le rôle de l’Union soviétique dans la décolonisation de l’Afrique », a-t-il souligné.

« Mais la vérité est que la Russie a privatisé tout ce que l’Union soviétique a fait pour l’Afrique, ignorant le fait » que l’Ukraine était membre de l’URSS et qu’elle a accueilli « des milliers d’étudiants africains » et envoyé en Afrique « des milliers d’ingénieurs ». La Russie actuelle est « très différente », a-t-il ajouté, « l’investissement réel le plus important de la Russie en Afrique, ce sont les mercenaires de Wagner ».