La Libye rouvre ses portes aux compagnies pétrolières étrangères mais peine à séduire

La Libye a procédé, mercredi 11 février 2026, à l’attribution de blocs pétroliers à des entreprises étrangères, une opération qui intervient pour la première fois depuis 17 ans.

Parmi les sociétés retenues figurent l’Américain Chevron, le britannique BP, l’italien ENI ainsi que le groupe nigérian Aiteo. Ces entités ont été autorisées à intervenir sur le sous-sol libyen.

Les contrats prévoient que ces compagnies mèneront des opérations d’exploration et d’exploitation en coopération avec la NOC, la compagnie pétrolière nationale libyenne.

Modalités et partenaires