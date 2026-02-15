Benin Web TV
LIVE

La Libye rouvre ses portes aux compagnies pétrolières étrangères mais peine à séduire

La Libye a procédé, mercredi 11 février 2026, à l’attribution de blocs pétroliers à des entreprises étrangères, une opération qui intervient pour la première fois depuis 17 ans.

Le · MàJ le
Actus
110vues
La Libye rouvre ses portes aux compagnies pétrolières étrangères mais peine à séduire
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

La Libye a procédé, mercredi 11 février 2026, à l’attribution de blocs pétroliers à des entreprises étrangères, une opération qui intervient pour la première fois depuis 17 ans.

Parmi les sociétés retenues figurent l’Américain Chevron, le britannique BP, l’italien ENI ainsi que le groupe nigérian Aiteo. Ces entités ont été autorisées à intervenir sur le sous-sol libyen.

Les contrats prévoient que ces compagnies mèneront des opérations d’exploration et d’exploitation en coopération avec la NOC, la compagnie pétrolière nationale libyenne.

Publicité

Modalités et partenaires

Les licences accordées permettent aux entreprises étrangères de participer aux travaux géologiques et aux activités d’extraction des ressources énergétiques présentes sous le territoire libyen, en association formelle avec la NOC.

Articles liés

Israël : Gaza — la Défense civile annonce onze morts dans des frappes israéliennes depuis l’aubeAustralie : 2,4 milliards d’euros pour la construction d’un nouveau chantier de sous-marins à propulsion nucléaireRDC : épidémie de choléra à la prison centrale de Makala à KinshasaGhana : la secrétaire générale du Commonwealth soutient les demandes de réparations liées à la traite transatlantique
Merci pour votre lecture — publicité